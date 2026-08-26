Давыдов назвал лучшего нападающего в России: один из моих любимых игроков

Бывший игрок "Спартака" Денис Давыдов рассказал, кого считает лучшим нападающим в России.
Фото: ФК "Динамо"
Денис Давыдов считает Константина Тюкавина лучшим нападающим в России. Он уважает футболиста за то, что он продолжает прогрессировать после тяжелой травмы.

"По моему мнению, Тюкавин - это лучший нападающий в России. Это вообще один из моих любимых футболистов. Мне кажется, что огромного уважения заслуживает то, как он после травмы продолжает играть и прогрессировать.
Я уверен, что по ходу сезона ему удастся набрать былую форму и начать больше забивать, несмотря на то, что сейчас тяжело даются забитые мячи", - сказал Давыдов "РБ Спорту".

Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне за клуб 24-летний форвард провел за клуб 7 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость нападающего по версии сайта Transfermarkt составляет 17 миллионов евро.

Тюкавин пропустил 194 дня в 2025 году из-за повреждения крестообразной связки.

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