Агент Лукина: мы недовольны, что он получает мало игрового времени

Агент Александр Клюев, представляющий интересы футболиста ЦСКА Матвея Лукина, высказался об игровом времени защитника.
Фото: ФК ЦСКА
Александр Клюев уверен, что футболист завоюет место в стартовом составе "армейцев".

"Конечно, недовольны, что Матвей, футболист сборной России, получает мало игрового времени в клубе. Но Матвей работает, мотивирован. И уверен, что он завоюет место в старте", - сказал Лукин "Спорт-Экспрессу".

Матвей Лукин является воспитанником московского ЦСКА. В текущем сезоне за клуб защитник провел 2 матча, результативными действиями не отметился. Соглашение футболиста с красно-синими рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 22-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.

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