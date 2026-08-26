Агент Лукина: мы недовольны, что он получает мало игрового времени

"Конечно, недовольны, что Матвей, футболист сборной России, получает мало игрового времени в клубе. Но Матвей работает, мотивирован. И уверен, что он завоюет место в старте", - сказал Лукин "Спорт-Экспрессу".
Матвей Лукин является воспитанником московского ЦСКА. В текущем сезоне за клуб защитник провел 2 матча, результативными действиями не отметился. Соглашение футболиста с красно-синими рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 22-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.