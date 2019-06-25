"Сочи" реально подписал чемпиона мира и бывшего Памелы Андерсон? Адиль Рами в курсе, что это не "Зенит"?

Из иностранцев, не игравших за питерский клуб, в составе «Сочи» только Иван Миладинович и Душан Лагатор. Поразительно резкий скачок от них к Адилю Рами.