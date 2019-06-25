"Сочи" реально подписал чемпиона мира и бывшего Памелы Андерсон? Адиль Рами в курсе, что это не "Зенит"?

Из иностранцев, не игравших за питерский клуб, в составе «Сочи» только Иван Миладинович и Душан Лагатор. Поразительно резкий скачок от них к Адилю Рами.

План спасения


При выходе команды из ФНЛ в Премьер-Лигу одну из ключевых ролей в судьбе сезона играют селекционеры – за редким исключением, состав сильно обновляется. Для выступления в элите формируется по сути новая команда, которую необходимо укомплектовать подходящими футболистами, если клуб не собирается банкротиться или вернуться восвояси.

У «Сочи», по крайней мере пока, намерения более чем серьёзные. Бросать проект (опять же, пока, с «Динамо» размах у Ротенберга был заметно больше) никто не собирается. При этом селекционный отдел команде в принципе был и не нужен.

Кто-то остался из старого состава, кто-то, как Джанаев, был хорошо известен и так, ну а костяк сформировался благодаря «Зениту». Чтобы открыть сайт клуба и посмотреть, кто из состава мало играет, скаутом быть необязательно.

Ещё «Сочи» взял парочку армян – резонный и очевидный выбор, раз уж даже хоккейный клуб привлек хоккеиста с армянскими корнями. Правда, жаль, что этим работа по привлечению болельщиков плюс-минус и ограничивается.

Адиль Рами – персона совсем новая и неожиданная. «Зенита» в послужном списке нет, российского паспорта и армянских корней – тоже. В отличие от Миладиновича и Лагатора, он не то что не ноунейм – его знает (и очень хорошо) даже Памела Андерсон.

Перетягивание Кокорина, конечно, внушило понимание серьёзности намерений «Сочи» остаться в Премьер-Лиге. Но успешные переговоры с Рами – это ступень к какому-то новому пониманию и восприятию клуба, новичком которого, оказывается, может стать известный нам футболист не только из «Зенита».

Как Рами дошёл до жизни такой?


Правильным, но не исчерпывающим ответом будет такой: «Со временем». Всё-таки серебряному призеру Евро-2016 и чемпиону мира 2018 уже 34 года. Возраст не критичный, но для фанатов своего дела и суперпрофессионалов, не теряющих мотивацию.

За плечами у Рами интересная и славная карьера: «Лилль», «Валенсия», «Милан», «Севилья», «Марсель» и 35 матчей за сборную Франции. Логично, что после всех этих клубов, будучи в возрасте и без перспектив добиться чего-то ещё более крутого, а также после скандального расставания с Памелой Андерсон, он перевёл карьеру в стадию «доигрываю» и отправился в Турцию.


Но в Турции спокойно доигрывать проблематично: фанаты требуют, а конкуренция в топ-командах всё же приличная. Рами пожаловал в Стамбул под занавес трансферного окна, сыграл тайм в своем втором матче в заявке и прочнейшим образом засел в запас. Больше в турецкой Суперлиге на поле он не появлялся – только на скамейке. Выходил Адиль строго в Кубке страны, провел там 6 матчей.

Вряд ли Рами в хороших кондициях настолько слабее Азиза и Жаилсона, что вообще не навязывает им никакой конкуренции. При том, что дела «Фенера» откровенно плохи: команда идёт на шестом месте. Игра защитников, видимо, не так безупречна, чтобы у Рами не было никаких шансов играть.

Зачем Рами разорвал контракт?


Важный нюанс: Рами расторг контракт и переходит как свободный агент, так что его необязательно заявлять 21 февраля, до закрытия трансферного окна.

Понятно, что у француза по каким-то причинам совсем не получилось в Турции. Но решение разорвать контракт, который заканчивается по окончании сезона, выглядит странно. Что может быть проще: досиди сезон, получи свою зарплату и лети на все четыре стороны, необязательно на другой край Черного моря?

Неужели Рами не устроило отсутствие игровой практики? Это было бы здорово для сочинцев, поскольку вопрос мотивации – всегда первый при приезде таких игроков.

"Сочи" реально подписал чемпиона мира и бывшего Памелы Андерсон? Адиль Рами в курсе, что это не "Зенит"?

Достали требовательные турецкие болельщики? В этом плане Рами точно выбрал полную противоположность, с этой точки зрения всё будет в порядке.

«Сочи» просто предложил больше денег? Борис Ротенберг, конечно, может себе позволить игрока и потребовательнее Рами, но в Турции известных западных футболистов тоже приглашают играть явно не за ассортимент шведского стола из отеля Антальи.

Поможет ли Рами «Сочи»?


Вполне возможно. Мужчина с огромным опытом приезжает не с пляжа и не из отеля, за последний месяц он провёл четыре полных матча в Кубке Турции, а команда в них ни разу не пропустила. Так что ждать, пока звездный новичок наберёт форму после долгого простоя, Федотову не придётся. А самому Рами для игры в основе необязательно будет выигрывать конкуренцию даже у Ивана Новосельцева и Михи Мевли.

Так что скорее интереснее вопрос о том, чем же привлёк игрока аутсайдер РПЛ, помимо зарплаты? Ему пообещали контракт с «Зенитом» на следующий сезон? Адиль хочет засветиться в России и подписать контракт с клубом, который будет выступать от нашей страны в Лиге чемпионов?

Ответы на эти странные вопросы мы наверняка постепенно начнём получать из сведений инсайдеров, интервью игрока, но по горячим следам трансфер Рами выглядит сколь странным, столь и нужным для «Сочи». Голы Кокорина не принесут много очков, если «Сочи» будет пропускать семь матчей подряд, как в завершении первой части чемпионата.

Фото: Goal.com, fenerbahce.org


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Теги: Рами Сочи Зенит Фенербахче
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