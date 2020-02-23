"Вот он точно странный. Я полностью признаю свою вину, но тут Лёша Березуцкий должен быть со мной в одной лодке. В ЦСКА Алибек Алиев шикарно провёл сборы и одну контрольную игру. Потом Лёша сказал, что футболист топовый, обязаны брать. Я ему потом это припоминал", - цитирует Яровинского "Чемпионат".
Алиев сейчас выступает за шведский клуб "Варберг". 23-летний форвард вызывался в шведские юношеские сборные и сыграл за них три матча.
Яровинский сейчас работает спортивным директором "Рубина". ЦСКА он покинул летом 2017 года.
ЦСКА в нынешнем сезоне набрал 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.
Яровинский рассказал, зачем ЦСКА в 2015 году подписал Алибека Алиева
Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский рассказал, зачем клуб в 2015 году подписал форварда Алибека Алиева, который так и не заиграл в команде.
Фото: ПФК ЦСКА
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