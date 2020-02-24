По информации источника, соглашение 28-летнего полузащитника с польским клубом будет рассчитано до конца сезона.
Вчера казанский "Рубин объявил о том, что Башкиров покидает команду.
За "Рубин" Башкиров выступал с января 2019-го года. В составе казанского клуба полузащитник принял участие в 25-ти матчах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
После 23-го тура чемпионата Польши "Заглембе" занимает десятое место в турнирной таблице.
Башкиров продолжит карьеру в польском "Заглембе"
Российский полузащитник Евгений Башкиров в ближайшее время может подписать контракт с польским клубом "Заглембе", сообщает Sport24.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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