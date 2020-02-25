"Если честно, понимания, как ему это удалось, не появилось. Я не знаю, как он тренировал в Англии. Очевидно, это были разные подходы — по сравнению с теми, что он практиковал в Италии. Но если брать то, как занимались и играли мы в "Сампдории", это были какие-то базовые вещи. Обычные. Тактика — оборонительная. По ходу игр все время защищались. По минимуму владели мячом. Использовали дальние забросы.
Чтобы выиграть чемпионат Англии, который в 10 раз сложнее Серии А, этого явно недостаточно. Но тем не менее принизить победу Раньери с "Лестером" в АПЛ, его заслугу в этом невозможно. Он это сделал!", - цитирует Ригони "Матч ТВ".
Напомним, "Лестер" оформил чемпионство впервые в своей истории. Это произошло 2-го мая 2016 года.
68-летний специалист тренировал "лис" с 2015 по 2017 год.
15 июня 2017 года Раньери официально возглавил "Нант", с которым работал на протяжении одного сезона. Сейчас он тренирует "Сампдорию", которая в текущем сезона занимает 17-е место в турнирной таблице, имея 23 очка в активе.
Ригони заявил, что не понимает, как Раньери удалось выиграть чемпионат Англии
Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони, игравший в "Сампдории" на правах аренды под руководством Клаудио Раньери, признался, что не понимает, как итальянец с "Лестером" выиграл чемпионат Англии в сезоне 2015/2016.
Фото: independent
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