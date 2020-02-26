Напомним, что 14 клубов РПЛ из 16-ти проголосовали за расширение лиги до 18-ти команд в январе этого года. В РФС эту идею раскритиковали.
- По расширению есть решение. Оно направлено в РФС, создана рабочая группа. В ближайшее время мы выступим с официальным заявлением — что и когда должно произойти.
Насколько мы готовы к увеличению количества команд в лиге покажет работа этой рабочей группы, - заявил Прядкин Sport24.
Прядкин: по расширению РПЛ есть решение
Президент российской Премьер-лиги рассказал, что в ближайшее время стоит ждать официальное заявление по поводу расширения чемпионата России.
ТАСС
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