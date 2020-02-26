"Лига — это организация, где решения принимаются коллегиально. Мнения клубов мы учли. Мы учли соглашения клубов с другими банками. Каждый из этих случаев мы обсуждали индивидуально. Мы нашли компромиссы. Благо контракт с «Тинькофф» очень гибкий, за что спасибо коллегам. У тех, у кого есть рекламные контракты с партнерами из этой категории, у них не будет нашивок. У нас есть возможности, чем это компенсировать", — приводит слова Прядкина Sport24.
Сегодня было официально объявлено о соглашении между РПЛ и "Тинькофф Банком". Чемпионат России по футболу теперь будет официально называться "Тинькофф российская Премьер-лига".
Соглашение подписано сроком на 2,5 года. Общая сумма договора составит около миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что некоторые клубы РПЛ ("Динамо", "Спартак" и "Зенит") отказываются размещать на рукавах своих футболок логотип "Тинькофф Банка", так как имеют собственные договоры с другими банками.
Прядкин рассказал, что будет с клубами, у которых есть свои спонсоры-банки
Президент РПЛ Сергей Прядкин во время объявления спонсорского контракта с "Тинькофф Банком" рассказал, что будет с клубами, которые имеют в спонсорах другие банки.
Фото: ТАСС
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