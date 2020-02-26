Прядкин рассказал, что будет с клубами, у которых есть свои спонсоры-банки

Президент РПЛ Сергей Прядкин во время объявления спонсорского контракта с "Тинькофф Банком" рассказал, что будет с клубами, которые имеют в спонсорах другие банки.

Фото: ТАСС