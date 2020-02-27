"Конечно, сильно скажется отсутствие Артема Дзюбы, такого игрока не заменить, но что тут сделаешь? У "Зенита" пока больше нет такого футболиста, зато у "Зенита" будет огромная поддержка в лице 40 тысяч болельщиков, это очень многое значит, они будут гнать команду вперед. Все-таки в нашем футболе кто больше бегает, тот и побеждает", - цитирует Орлова Sport24.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сегодня сообщил, что игрок тренируется по индивидуальной программе.
Матч "Зенит" - "Локомотив" пройдет 29 февраля в Санкт-Петербурге в 19:00 по мск.
В нынешнем сезоне Дзюба провел 26 матчей, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.
Перед возобновлением чемпионата "Зенит" лидирует в таблице, набрав 45 очков в 19 матчах.
Орлов - о Дзюбе: его отсутствие скажется на игре "Зенита"
Комментатор Геннадий Орлов считает, что отсутствие нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в матче с "Локомотивом" скажется на игре сине-бело-голубых.
Фото: Матч ТВ
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