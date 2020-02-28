"Пауза между официальными играми получилась почти три месяца — это очень много. В России вообще самая большая пауза в чемпионате, если сравнивать с теми странами, где я играл.
Мне нравится играть с большими командами. ЦСКА — хорошая организованная команда, которая каждый год играет в еврокубках. Но шансы всегда есть. Даже если бы завтра мы играли против мадридского "Реала", все равно был бы шанс победить. Надо выходить на поле и верить в наши шансы, играть и показывать хороший футбол", — цитирует Бикфалви пресс-служба "Урала".
В нынешнем розыгрыше РПЛ на счету Эрика Бикфалви 16 матчей за "Урал", в которых он забил 4 мяча и стал автором двух результативных передач. Контракт игрока с клубом заканчивается в июне этого года.
Завтра, 29 февраля, ЦСКА на "ВЭБ Арене" примет екатеринбургский "Урал". Начало матча в 14:00 мск.
Перед весенней частью чемпионата России "Урал" занимает восьмое место в таблице, набрав 24 очка. ЦСКА - четвертый с 34-мя очками.
Бикфалви - о предстоящем матче с ЦСКА: шансы есть даже против "Реала"
Полузащитник екатеринбургского "Урала" Эрик Бикфалви поделился ожиданиями от ближайшего матча команды с московским ЦСКА.
Фото: РИА Новости
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