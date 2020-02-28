- В третьем по численности населения городе России должна быть команда хотя бы уровня ФНЛ, - цитирует Рыкова "СЭ".
Последним новосибирским клубом, выступающим в ФНЛ, была "Сибирь" в сезоне 2018/2019. В 2010 году команда играла в Премьер-лиге, а также в квалификации Лиги Европы.
Рыков - о Новосибирске: в 3-м по численности населения городе России должна быть команда хотя бы уровня ФНЛ
Защитник московского "Динамо" Владимир Рыков, родившийся в Новосибирске, считает, что в городе должна быть профессиональная команда из высших лиг.
Источник: ФК "Динамо"
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