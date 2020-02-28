Нигматуллин: всем известно, что Баду клиент Цорна

Бывший вратарь московского "Спартака" Руслан Нигматуллин высказался о приобретении командой полузащитника Малькольма Баду.
Источник: ФК "Спартак"
- Всем известно, что Баду имеет определенную связь с нынешним генеральным директором Томасом Цорном. Это его клиент. И если бы я был генеральным директором, я бы тоже поддержал своих клиентов. Понятно, что Цорн берет в команду не всех подряд. Вполне вероятно, что он видит потенциал. Но с таким лимитом нужно будет решать, что делать дальше, - цитирует Нигматуллина "СЭ".

22-летний немец перешёл из второй команды "Вольфсбурга". Футболист провел восемь матчей в ФНЛ, не отметившись результативными действиями.


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Теги: Спартак Нигматуллин Баду Цорн
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