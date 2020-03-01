Напомним, матч обслуживал Сергей Лапочкин. Защитник "Ахмата" Максим Ненахов на 59-й минуте сфолил на Шомуродове, после чего получил красную карточку. Арбитр не был уверен в правильности этого решения и обратился к помощи ВАР, по итогам которого красная карточка была отменена.
"Если бы удаление все-таки состоялось, то шансов у "Ахмата" на ничью было бы гораздо меньше. Но основания, чтобы отменить красную карточку, все-таки были. И в этом эпизоде восторжествовала справедливость, как это ни печально для донского клуба. Сложно судить о состоянии "Ростова". Тем не менее даже при таком раскладе они выглядели лучше "Ахмата", - цитируют Балахнина "Известия".
"Ростов" после 20 туров занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Балахнин: у арбитра было основание отменить красную карточку игрока "Ахмата"
Бывший тренер "Ростова" Сергей Балахнин поделился впечатлениями от матча 20-го тура чемпионата России с "Ахматом".
Фото: "Ростов"
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