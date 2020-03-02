- Я вообще не понимаю смысла этого контракта. Такая сумма… Для Тинькова, наверное, это отличная сделка: заплатил меньше пяти миллионов долларов, и теперь каждый день все будут называть его фамилию. Что касается его проблем. Мы живем в России, у нас частенько бывает такое. Было бы смешно, если бы не было так грустно, - цитирует Кержакова "Фонтанка".
"Тинькофф Банк" стал титульным спонсором РПЛ в конце февраля. На время действия контракта чемпионат России называется Тинькофф Российская Премьер-лига. Банк будет платить в год около 375 млн рублей.
Владелец "Тинькофф Банка" Олег Тиньков находится в Лондоне. В США он преследуется по налоговому делу. Сообщалось, что предприниматель заплатил 23 млн евро, чтобы избежать ареста.
Кержаков: Тиньков заплатил меньше $5 млн, и теперь каждый день все будут называть его фамилию
Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков в интервью "Фонтанке" выразил недоумение контрактом между РПЛ и "Тинькофф Банком".
Источник: GLOBAL LOOK PRESS
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