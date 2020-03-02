"Три лучших игрока из России? Алейников. А еще — Саша Заваров. Они ведь играли за "Ювентус", это исторические для клуба имена! Я помню, как смотрел их матчи, когда был ребенком. Теперь надо назвать третьего, да? Я вспомнил Яшина, но не видел, как он играет, поэтому подумаю еще. Стоп! Как зовут этого парня, который играл в "Челси"? Аршавин! А, он из "Арсенала", простите", — цитирует Дель Пьеро Sport24.
Алессандро Дель Пьеро завершил свою игровую карьеру в 2015-м году.
Большую часть карьеры нападающий провёл в составе туринского "Ювентуса". Заканчивал карьеру форвард в австралийском "Сиднее" и индийском клубе "Одиша".
За сборную Италии Дель Пьеро провёл 91 матч и забил 27 голов. В том числе, Дель Пьеро стал чемпионом мира 2006-го года в Германии.
Дель Пьеро назвал фамилии трёх лучших российских игроков в истории
Бывший нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро назвал трёх лучших, по его мнению, футболистов из России.
Фото: Football Italia
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