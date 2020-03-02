Ранее агент румына подтвердил эту информацию, заявив, что защитнику поступили предложения также из других клубов.
Как сообщает twitter-аккаунт "Romanian Rhapsody", "Уотфорд" готов предложить "Уфе" 4 млн евро.
В нынешнем сезоне Неделчару провёл 14 матчей в Премьер-лиге, не не отметился результативными действиями.
Источник сообщил, сколько "Уотфорд" готов заплатить "Уфе" за Неделчару
Английскому "Уотфорду" интересен защитник "Уфы" Йонуц Неделчару.
Источник: ФК "Уфа"
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