Источник сообщил, сколько "Уотфорд" готов заплатить "Уфе" за Неделчару

Английскому "Уотфорду" интересен защитник "Уфы" Йонуц Неделчару.

Источник: ФК "Уфа"

Ранее агент румына подтвердил эту информацию, заявив, что защитнику поступили предложения также из других клубов.



Как сообщает twitter-аккаунт "Romanian Rhapsody", "Уотфорд" готов предложить "Уфе" 4 млн евро.



В нынешнем сезоне Неделчару провёл 14 матчей в Премьер-лиге, не не отметился результативными действиями.