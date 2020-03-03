"Впереди нас ждет самое мощное противостояние, главное дерби страны. Мы готовы к игре. Это кубковый матч, а мы хотим пройти весь путь в этом турнире, так что готовы к битве", — цитирует Сигурдссона пресс-служба ЦСКА.
В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провёл 21 матч за "армейцев" во всех турнирах, забил два гола и отметился одной голевой передачей.
В этом сезоне "Спартак" и ЦСКА встречались в 6-м туре РПЛ на поле "Открытие Арены". Победу "красно-белым" (2:1) принес дубль французского защитника Самуэля Жиго.
Встреча "Спартака" и ЦСКА в Кубке России пройдёт сегодня, 4 марта. Начало матча в 19:30 мск. На нашем сайте будет текстовая трансляция московского дерби.
Сигурдссон: мы готовы к битве со "Спартаком"
Фото: "Чемпионат"
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