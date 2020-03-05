Кикнадзе рассказал, почему "Локомотив" требует с Геркуса 144 млн рублей

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о иске к бывшему гендиректору клуба Илье Геркусу.
Источник: ФК "Локомотив"
"Давайте представим: я прихожу в команду после бурного совета директоров, внимательно смотрю, что же тут происходит. Вижу структуру клуба, у которой увеличены функции в несколько раз с непонятной ответственностью. Вижу инфраструктуру клуба: мы красим площадь, а у нас сети горячего водоснабжения, которые ведут к интернату, лопаются так, что нам приходится менять 140-метровый отрезок от колодца до колодца. Вижу дискуссии, связанные с крышей в то время, как нужно сделать много всего другого, чтобы избежать постыдных происшествий, которые уже чуть не случились одном из матчей в силу изношенности систем. Вижу контракты, к которым у меня возникают вопросы. Как любой нормальный руководитель, я прошу аудит, чтобы мне сделали отсечку. По итогам проверки у нас не было других вариантов, как предпринимать какие-то действия. Иначе бы выглядело странно: просишь аудит, получаешь заключение, а в итоге ничего не делается", - цитирует Кикнадзе "Чемпионат".

В начале 2020 года стало известно, что московский клуб требует с Геркуса более 144 млн рублей. В свою очередь сам Геркус заявил, что тоже подаст к "Локомотиву" ответный иск.

Геркус работал в "Локомотиве" с 2016 по 2018 год. За это время "железнодорожники" выиграли чемпионат России и Кубок страны.

В нынешнем сезоне "Локомотив" после 20 туров занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.


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Теги: Кикнадзе Геркус Локомотив
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