"Это бизнес. Расторжение контракта было для меня удивительно. Я хотел закончить карьеру в "Спартаке", но у меня не было такой возможности.
Я горжусь своей карьерой. И благодарен футболу. Я очень люблю эту игру, особенно это начинаешь осознавать, когда он уходит из твоей жизни", — сказал Самедов в эфире телеканала Матч ТВ.
Александр Самедов выступал за "Спартак" в период с 2002 по 2005-й год и с 2017 по 2018-й год. В составе "красно-белых" Самедов провел 107 матчей, забил 15 голов и отдал 10 голевых передач.
В 2017-м году Самедов со "Спартаком" стал чемпионом России.
Игровую карьеру футболист завершил в 2019-м году, будучи игроком "Крыльев Советов".
В составе национальной сборной России на счету Самедова 53 матча, в которых он забил 7 голов.
Самедов: хотел завершить карьеру в "Спартаке"
Экс-игрок "Спартака" Александр Самедов рассказал, что планировал завершить карьеру в составе "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"
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