Сотрудника РФС, вылечившегося от коронавируса, выписали из больницы в Москве

Сотрудник РФС Давид Беров выписан из больницы РФ.

Источник: Комсомольская Правда

Молодой человек в конце февраля отдыхал в Италии, вернувшись откуда, он через несколько дней почувствовал недомогание. Его забрали в больницу, а людей, контактировавших с Беровым, госпитализировали, либо отправили на карантин.



Спустя несколько медицинских тестов у Берова обнаружили коронавирус. Сейчас он полностью от него вылечился и был выписан из больницы.