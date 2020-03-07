Молодой человек в конце февраля отдыхал в Италии, вернувшись откуда, он через несколько дней почувствовал недомогание. Его забрали в больницу, а людей, контактировавших с Беровым, госпитализировали, либо отправили на карантин.
Спустя несколько медицинских тестов у Берова обнаружили коронавирус. Сейчас он полностью от него вылечился и был выписан из больницы.
Сотрудника РФС, вылечившегося от коронавируса, выписали из больницы в Москве
Сотрудник РФС Давид Беров выписан из больницы РФ.
Источник: Комсомольская Правда
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