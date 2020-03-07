- Нужно действовать только по регламенту, значит, нужно проводить жеребьёвку. Тут нет второй стороны медали, надо жить по закону. Федун прав, место проведения матча "Зенит" – "Спартак" должна решить жеребьёвка, - цитирует Созина "Чемпионат".
Напомним, "Спартак" в четвертьфинале Кубка России обыграл ЦСКА, а "Зенит" выиграл у "Ахмата".
Созин - о матче "Спартак" - "Зенит": Федун прав. Нужно проводить жеребьвку
Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал ситуацию вокруг хозяина матча 1/2 финала Кубка России "Зенит" - "Спартак".
Источник: Getty Images
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