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Тренер "Пари НН" Шпилевский: я не Гарри Поттер, на все нужно время

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский высказался на тему скорого преображения игры нижегородской команды.
Фото: ФК "Пари НН"
"Я не Гарри Поттер. Все, что в моих силах, я сделаю. 100% футбол поменяется, но на все нужно время. Самый главный посыл для ребят в последнее время был - настрой на позитивное мышление", - сказал Шпилевский "Матч ТВ".

Шпилевский возглавил "Пари НН" летом этого года, перейдя после работы с кипрским "Арисом". В минувшем сезоне нижегородская команда заняла 13-е место в турнирной таблице РПЛ и проиграла в переходных матчах "Сочи". Решением РФС клуб обратно получил право сыграть в Премьер-Лиге.

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