Ещенко: Тедеско захотел сохранить нас с Ребровым в команде

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал о продлении контракта с клубом.
Фото: ФК "Спартак"
По его словам, инициатором этого был главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

"Тренер изъявил желание сохранить нас с Ребровым в команде, после чего мы провели переговоры с генеральным директором. Конечно, пришлось подвинуться в условиях.

Тедеско старше нас? На такие вещи обращают внимание только журналисты. Мы об этом никогда не говорили", - цитирует Ещенко пресс-служба клуба.

Ещенко выступает за "Спартак" с лета 2016 года.


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Теги: Ещенко Ребров Тедеско Спартак
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