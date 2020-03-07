По его словам, инициатором этого был главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.
"Тренер изъявил желание сохранить нас с Ребровым в команде, после чего мы провели переговоры с генеральным директором. Конечно, пришлось подвинуться в условиях.
Тедеско старше нас? На такие вещи обращают внимание только журналисты. Мы об этом никогда не говорили", - цитирует Ещенко пресс-служба клуба.
Ещенко выступает за "Спартак" с лета 2016 года.
Ещенко: Тедеско захотел сохранить нас с Ребровым в команде
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал о продлении контракта с клубом.
Фото: ФК "Спартак"
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