Баженов - об игре "Акрона": очень храбро, они показали открытый футбол в матче со "Спартаком"

Фото: ФК "Спартак"

- Очень храбро. Показывать открытый футбол со " Спартаком " почти весь матч — это очень удивило и поразило.

По словам Баженова, его удивило, что "Акрон" на протяжении всего матча показывал открытый футбол.С первых минут "Акрон" показал "Спартаку", что не получится расслабиться. Сразу больно кусали, выходили низом. Но "Спартак" все-таки на классе выиграл, - сказал Баженов в эфире "Матч Премьер".В 14 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал домашнюю победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 2:1. С 84 минуты встречи красно-белые играли в меньшинстве - прямую красную карточку за нарушение вне пределов штрафной площади получил голкипер Александр Максименко.По итогам 14 туров красно-белые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками в своем активе. Тольяттинцы располагаются на 14 строчке с 12 баллами.