Баженов - об игре "Акрона": очень храбро, они показали открытый футбол в матче со "Спартаком"

- Очень храбро. Показывать открытый футбол со "Спартаком" почти весь матч — это очень удивило и поразило.
С первых минут "Акрон" показал "Спартаку", что не получится расслабиться. Сразу больно кусали, выходили низом. Но "Спартак" все-таки на классе выиграл, - сказал Баженов в эфире "Матч Премьер".
В 14 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал домашнюю победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 2:1. С 84 минуты встречи красно-белые играли в меньшинстве - прямую красную карточку за нарушение вне пределов штрафной площади получил голкипер Александр Максименко.
По итогам 14 туров красно-белые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками в своем активе. Тольяттинцы располагаются на 14 строчке с 12 баллами.