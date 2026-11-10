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Представитель Батракова рассказал, действительно ли на россиянина смотрели скауты "Ливерпуля"

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова, высказался об интересе к своему клиенту.
Фото: Getty Images
По словам Кузьмичева, возможно, скауты "Ливерпуля" действительно следили за Батраковым.

- Не возникает мысль, что они приехали посмотреть матч с "Фенербахче", который был на следующий день?
Может быть, заодно и посмотреть на Алексея. Не знаю, из-за чего, но то, что они были и анализировали игру Алексея, это возможно, - цитирует Кузьмичева "Матч ТВ".

Напомним, что Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. Россиянин провел за турецкий клуб во всех турнирах 13 матчей и записал в свой актив шесть забитых мячей и четыре голевые передачи.

Сообщалось, что за игроком сборной России следят скауты английских и французских клубов - отмечалось, что они приезжали посмотреть матчи "Галатасарая".

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