Агент Баринова подробно рассказал, почему полузащитник ушел из "Локомотива"

- Для игрока нет разницы, кто генеральный директор. Есть договорённость с руководством клуба? Есть. Баринов посчитал, что те условия, которые проговаривались, с ним уже согласовали. Нужно только всё это юридически закрепить.
Поменялось руководство – и ему поменяли условия в сторону понижения, - сказал Кузьмичев в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!"
Дмитрий Баринов перешел из московского "Локомотива" в ЦСКА в январе текущего года и заключил контракт до лета 2029 года. Полузащитник провел за "армейцев" во всех турнирах 20 матчей и не отметился результативными действиями. На данный момент футболист восстанавливается после травмы колена.
Напомним, что Баринов является воспитанником "железнодорожников" и до перехода в стан "армейцев" на протяжении всей карьеры выступал за красно-зеленых. Рыночная стоимость 30-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 7 миллионов евро.