Агент Тюкавина назвал сумму отступных в контракте форварда для европейских клубов

- У нас есть сумма отступных для Европы. Её, по-моему, никто и не скрывал — около 20 миллионов евро. Для топ-клуба — смешные деньги.
Буквально перед вами мы разговаривали с Игорем Корнеевым. Он тоже считает, что игрока такого уровня с другим гражданством по такой цене уже давно забрали бы, - приводит слова Сафонова "Чемпионат".
В нынешнем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет девять забитых мячей и одну голевую передачу. Рыночная стоимость 24-летнего форварда оценивается порталом Transfermarkt в 17 миллионов евро, контракт игрока со столичным клубом рассчитан до конца июня 2030 года.
Сообщалось, что летом нападающего хотел подписать петербургский "Зенит" - по информации источников, петербуржцы предлагали за игрока около 25 миллионов евро, но бело-голубые отказались продавать своего воспитанника.