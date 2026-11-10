Фомин - о втором месте "Динамо": с нами легко никому не будет

- Сейчас, когда в чемпионате еще даже не закончился первый круг, какие-то громкие слова или высказывания — я точно не буду их говорить. А так — мы верим, мы работаем.
В команде хорошая атмосфера, с каждой победой уверенность возрастает — прежде всего в том, что мы делаем, в наших силах, — и с нами легко никому не будет. И мы будем работать и верить, что все будет хорошо. А в мае, в апреле мы уже посмотрим турнирную таблицу, - цитирует Фомина ИС "Известия".
После 14 сыгранных туров московское "Динамо" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31 набранным баллом в своем активе. Петербургский "Зенит", возглавляющий таблицу, имеет столько же набранных очков, тройку лидеров замыкает московский "Спартак" с 29 очками.
После международной паузы на матчи сборных бело-голубые сыграют на домашнем стадионе с "Краснодаром" в рамках 15 тура Российской Премьер-Лиги. На данный момент "быки" располагаются на четвертой строчке с 26 набранными очками. Напомним, что главным тренером "Динамо" с лета текущего года является Сандро Шварц, под его руководством команда доходила до финала Кубка России и завоевывала бронзовые медали чемпионата.