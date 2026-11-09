Сафонов не попал в десятку лучших голкиперов, несмотря на четвёртое место в голосовании за приз Яшина

Российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов остался за пределами десятки лучших вратарей по результатам голосования FIFPRO World 11.

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В опросе участвовали 19 806 профессиональных футболистов, каждый из которых выбирал трёх голкиперов. Больше всего голосов получил Давид Райя (51,9%), опередивший Тибо Куртуа (38,6%) и Эмилиано Мартинеса (32,7%).



Сафонов не сумел попасть в топ-10, уступив в том числе 40-летнему представителю Кабо-Верде Возинье, который занял девятое место с 12,7% голосов. Восьмым стал Мануэль Нойер (15,2%), а десятку замкнул Диогу Кошта (11,4%).



При этом двумя неделями ранее российский вратарь занял четвёртое место в голосовании за приз имени Льва Яшина.