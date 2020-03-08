"Считаем, что повлиял на подготовку к матчу тот факт, что был перенос. Команда три дня потеряла. "Сочи", наоборот, целенаправленно неделю готовился к матчу. Я думаю, что из-за этих факторов мы и уступили. Два мяча, которые мы пропустили, мы подарили сопернику. Именно тонуса нам не хватило. Потому что ошибки детские именно с этим связаны", — приводит слова Парфенова ТАСС.
Сегодня "Урал" уступил в выездном матче 21-го тура РПЛ "Сочи" (0:2).
Екатеринбуржцы занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. Следующий матч в РПЛ "Урал" 14 марта в Санкт-Петербурге против "Зенита".
Напомним, что на этой неделе "Урал" должет был провести матч четвертьфинала Кубка России против "Шинника", но встреча была отменена в день игры из-за неудовлетворительного состояния поля на стадионе в Ярославле.
Матч с "Шинником" был перенесен на 18 марта.
Парфенов: перенос кубковой игры повлиял на матч с "Сочи"
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов подвел итог матча 21-го тура РПЛ против "Сочи" (0:2).
Фото: Rusfootball.info
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