Защитник "Локомотива" Станислав Магкеев подвел итоги матча с "Ахматом" в 21-м туре чемпионата России.
Напомним, встреча прошла в Москве на стадионе "РЖД-Арена" и завершилась победой железнодорожников со счетом 1:0.
"Игра была тяжелой. Много эмоций. Мы владели игровым преимуществом, но в конце была ошибка и пенальти. Но, слава богу, Гильерме вытащил.
Юрий Палыч дал установку перед игрой, мы выполняли задачу. В перерыве он не заходил, его не было", - цитирует Магкеева Sport24.
"Локомотив" поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 38 очков. "Ахмат" занимает 15-е место с 20 баллами в активе.
Магкеев: Семин не заходил в раздевалку в перерыве
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