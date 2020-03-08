Магкеев: Семин не заходил в раздевалку в перерыве

Защитник "Локомотива" Станислав Магкеев подвел итоги матча с "Ахматом" в 21-м туре чемпионата России.

Напомним, встреча прошла в Москве на стадионе "РЖД-Арена" и завершилась победой железнодорожников со счетом 1:0.

"Игра была тяжелой. Много эмоций. Мы владели игровым преимуществом, но в конце была ошибка и пенальти. Но, слава богу, Гильерме вытащил.

Юрий Палыч дал установку перед игрой, мы выполняли задачу. В перерыве он не заходил, его не было", - цитирует Магкеева Sport24.

"Локомотив" поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 38 очков. "Ахмат" занимает 15-е место с 20 баллами в активе.


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Теги: Магкеев Семин Локомотив
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