"Люди способны придумывать для себя удобную реальность и живут с этим. Вот и Ольге Юрьевне удобно в этой бредовой реальности жить. Ну, пускай живёт. Я на неё не обижен ни за прошлое, ни за нынешние слова. Понятно, что нельзя одинаково относиться к людям, которые делают тебе добро, и к тем, которые гадят. С другой стороны, для меня её просто не существует", — цитирует Красножана "Рейтинг Букмекеров".
Вчера в СМИ появились слова экс-президента "Локомотива" Ольги Смородской о том, что она настояла на увольнении Юрия Красножана из клуба, так как у нее были доказательства того, что матч "Локомотив" - "Анжи" был договорным и тренер принимал в этом участие.
Красножан: Смородской удобно жить в своей бредовой реальности
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Красножан ответил Ольге Смородской на обвинения в участии в договорном матче.
Фото: Sportbox
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