Газизов: "Уфа" собирается придумать чествование Беленова по поводу попадания в клуб Яшина

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, как клуб будет чествовать вратаря Александра Беленова по случаю 100 сухих матчей и попадания в клуб Яшина.

Источник: "Чемпионат"