Газизов: "Уфа" собирается придумать чествование Беленова по поводу попадания в клуб Яшина

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, как клуб будет чествовать вратаря Александра Беленова по случаю 100 сухих матчей и попадания в клуб Яшина.
Источник: "Чемпионат"
- Поздравили Беленова по-своему с попаданием в клуб Яшина. Посмотрим, будем ли устраивать на домашнем матче какое-то чествование по этому поводу. Вначале надо приехать домой. Впереди у нас выездной матч против ЦСКА, и лишь 22-го мы играем в Уфе с "Тамбовом". Думаю, к этому времени что-нибудь придумаем.

Особенно ли приятно, что попадание в клуб Яшина случилось в матче с чемпионом России? Конечно, это знаковое событие. Но думаю, что это было бы приятно в любом матче российской Премьер-лиги, - цитирует Газизова "РБ-Спорт"

Александр Беленов выступает за "Уфу" с зимы 2018 года. Ранее он защищал цвета "Кубани", "Анжи" и "Спартака".


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Теги: Уфа Беленов Газизов
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