- Рождение сына повлияло на меня, и я перестал пить 10 лет назад. А также мне уже не нужно было снимать стресс, поскольку я уже не играл. Я считаю, что это плохой пример, хоть раз в жизни увидеть выпившего отца. Я не знаю, как люди, но я не могу представить, чтобы мой сын увидел меня пьяным хоть раз. Я бы никогда не хотел видеть таким своего отца. Это был очень серьезный толчок. В одну минуту я решил, что больше не буду этого делать. Вот он родился и я решил. И я думаю, что мое решение не поменяется. Если у меня, конечно, еще тройня не родится. А то там я уже с горя. Уже не осилю, - заявил Овчинников в интервью на youtube-канале "Сычев подкаст".
49-летний Овчинников закончил карьеру в 2006 году в составе московского "Динамо". С 2014 года специалист входит в тренерский штаб московского ЦСКА.
Овчинников рассказал, когда и почему перестал пить
Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, по какой причине и когда перестал пить.
Источник: Московский комсомолец
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