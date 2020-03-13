"Фигово все". Быстров - о распространении коронавируса в мире

"Фигово все, что тут можно еще сказать, ситуация не очень приятная. Почему в Москве цифра 5 тысяч, а в Санкт-Петербурге тысяча? Перестраховываются, опять же, это власти сидят и не хотят брать на себя ответственность, а вдруг заболеют реально много людей. Тем более что китайцы объявили, что коронавирус — это проделки США", — цитирует Быстрова Sport24.
Напомним, что матчи всех ведущих европейских лиг были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Матчи еврокубков, которые должны были состояться на следующей неделе также перенесены на неопределенный срок.
На настоящий момент число заболевших вирусом COVID-19 в мире превысило 130 000 человек. Число погибших близится к 5000.
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Фото: Интерпресс
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