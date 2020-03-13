Об этом сообщает Sport24.
Решение о приостановке лиги может быть принято во вторник, 17-го марта, после видеоконференции представителей РПЛ с представителями УЕФА.
В настоящий момент матчи в РПЛ проводятся с некоторыми ограничениями в определенных регионах.
В топ-5 европейских чемпионатов приостановлены все матчи из-за пандемии коронавируса. Кроме того, отменены матчи ЛЧ и ЛЕ, запланированные на следующую неделю.
Источник: большинство клубов поддерживают остановку РПЛ из-за коронавируса
Большинство клубов российской Премьер-лиги поддерживают решение приостановить чемпионат из-за распространения коронавируса.
Фото: premierliga.ru
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