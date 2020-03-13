Аршавин: думаю, РПЛ поставит чемпионат на паузу

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал возможную приостановку РПЛ из-за коронавируса.

Фото: ФК "Зенит"

"Мне кажется, РПЛ примет решение поставить чемпионат на паузу, потому что практически все европейские чемпионаты остановлены. У нас, конечно, не такая серьезная ситуация, как в Европе, но есть ограничение по количеству зрителей. У нас увеличилась посещаемость игр, поэтому зрителей приходит на матчи больше, чем введенное ограничение в 5 тысяч человек. Думаю, что клубы пойдут на то, чтобы приостановить чемпионат, и потом провести игры при полных трибунах", — заявил Аршавин в эфире телеканала "Матч ТВ".



Напомним, что некоторые матчи РПЛ в 22-м туре пройдут без зрителей, а некоторые - с ограничениями.



Руководство РПЛ может принять решение о приостановке чемпионата 17-го марта, после видеоконференции с представителями УЕФА.



Ранее были приостановлены все футбольные матчи в топ-5 европейских лига. Игры еврокубков, которые должны были состояться на следующей неделе, также перенесены из-за распространения коронавируса в мире.