Арустамян: Нет ничего важнее здоровья. РПЛ надо приостановить

Футбольный комментатор Нобель Арустамян прокомментировал влияние коронавируса на футбольный мир, в частности на РПЛ.
Фото: Sportbox
"Из-за коронавируса отменены матчи всех европейских топ-лиг. Безумно тяжело без футбола, и РПЛ сейчас — глоток свежего (или заразного?!) воздуха.

Слышу кучу сумасшедших идей о том, что сейчас-то можно привлечь новую аудиторию болельщиков из Европы, и надо играть дальше в футбол в России. Но давайте быть реалистами. Премьер-Лигу необходимо немедленно остановить, как и все другие массовые мероприятия.

Мы часть Европы и всего мира, где сейчас пугающая ситуация. Я не медик и не инфекционист, но с этим COVID-19 явно что-то жуткое. Можно, конечно, быть максимально наивным и верить официальной статистике в России — якобы больных можно пересчитать по пальцам. Но от чего-то кажется, что и у нас уже есть или, возможно, в ближайшем будущем появятся большие проблемы с вирусом. Учитывая ещё и наше раздолбайство.

Нет ничего важнее здоровья. Многие утверждают, что коронавирус — обычный грипп, в первую очередь опасен для людей в возрасте. Но уважать нужно всех одинаково — и семилетних детей, и 87-летних стариков. Возраст не имеет значения, зато точно имеет человеческая жизнь.

УЕФА уже рекомендовал всем своим ассоциациям приостановить свои чемпионаты. Такая рекомендация была направлена в пятницу и в РПЛ. Надеюсь, остановка нашего чемпионата — вопрос времени, самого ближайшего. Вообще, удивительно, что этот тур решили провести.

Искренне верю, что через две-три недели мы все посмеемся над коронавирусом и этой паникой. Будем смотреть футбол, желательно со стадионов. А пока всем желаю здоровья. Берегите себя и своих родных. Видимо, сидеть дома — самое правильное решение в ближайшем будущем", — написал Арустамян в своём телеграм-канале.


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Теги: Арустамян РПЛ Коронавирус
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