"Не важно, что я думаю по этому поводу. Здоровье — превыше всего. Есть люди: врачи, специалисты — они должны принято решение, какое бы оно ни было, я его приму", — цитирует Тедеско Sport24.
Напомним, что все футбольные матчи топ-5 европейских лиг были приостановлены из-за пандемии коронавируса в мире. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированные на следующую неделю, так же не состоятся в срок.
Сообщается, что РПЛ может быть приостановлена 17-го марта, после видеоконференции руководства лиги с представителями УЕФА.
"Здоровье - превыше всего". Тедеско - о возможной приостановке РПЛ
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал информацию о возможной остановке матчей чемпионата России.
Фото: РИА Новости
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