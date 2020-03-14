В матче 22-го тура РПЛ "Зенит" принимал на своем поле "Урал". На игре, которая прошла на "Газпром Арена" и завершилась разгромной победой хозяев (7:1), собралось 33 677 зрителей.
Это является антирекордом посещаемости для матчей "Зенита" на "Газпром Арене" с момента открытия и введения в эксплуатацию всех трибун на стадионе.
Прошлый антирекорд был установлен 18 апреля 2018 на игре с "Динамо". Тогда на матче присутствовало 33 793 зрителя.
Матч "Зенит" - "Урал" посетило рекордно малое количество зрителей
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