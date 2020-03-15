Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России с "Сочи".
Напомним, встреча завершилась победой "Сочи" со счетом 2:0.
"Мы плохо начинали игру и в первом, и во втором тайме. Эти отрезки и стоили нам поражения. Понятно, что играть при зрителях приятнее, играть на незалитом поле тоже лучше. Но не могу сказать, что дождь и пустые трибуны повлияли на результат. Мы выступали в одинаковых условиях.
Приостановка РПЛ? Есть более компетентные органы, которые принимают решение по этому вопросу. Мое мнение — без зрителей играть не дело", - цитирует Матвеева "Матч ТВ".
"Краснодар" находится на втором месте в чемпионате России, имея в активе 41 очко.
Матвеев: без зрителей играть не дело
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