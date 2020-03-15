Крыховяк, конечно, крут, но и защитники "Локо" сделали 30 выносов. Оценки "Ростов"-"Локомотив"

"РОСТОВ"
Сергей Песьяков - 2,0. 4 удара в створ - 3 гола. Валерий Карпин после матча сказал, что у "Локомотива" залетало все с любых дистанций. А задача Песьякова как раз в том, чтобы такое не допустить. Вратарь "Ростова" не выручил ни разу - в голах (ну какой же это автогол?) Крыховяка шансов было немного, а удар Жемалетдинова не выглядел неберущимся.
Алексей Козлов - 3,0. Евгений Чернов - 3,0. Крайние защитники "Ростова" начали матч, как и вся команда, очень здорово. Атака хозяев свалилась на правый фланг, откуда штрафную "Локо" простреливал кроссами Козлов (всего 8 навесов за матч). После перерыва крен переместился налево, откуда Чернов сделал 13 подач за игру. 2 отбора на двоих - меньше, чем у Игнатьева. И только 1 передача под удар на двоих. Не провалились, но и особо команде не помогли.
Максим Осипенко - 2,5. Деннис Хаджикадунич - 2,0. Центр обороны "Ростова" задремал на 10 минут, и "Локо" этого времени хватило, чтобы забить 3 гола. Понятно, что с опекой Эдера у Осипенко с Хаджикадуничем справиться получилось. "Ну и?" - скажут им в раздевалке. А дальше-то что? На одном Эдере атака "Локомотива" не закончилась. Да, первый удар Крыховяка - шальной выстрел, непредсказуемый полет мяча. Но остальные забивались при полном попустительстве игроков центра обороны.
Матиас Норманн - 2,5. Ивелин Попов - 3,5. Роман Еременко - 3,0. Норманн - вспышка в матче. Растратить всю энергию за 20 минут - это еще надо умудриться. Но у Норманна получилось. Невероятное начало, когда норвежец с Поповым вспахали линию штрафной "Локомотива", хоть сажай там картошку. А потом Норманн взял и растворился. Улетел и не вернулся. Именно Норманн не добежал за Крыховяком, когда тот оформлял дубль. Именно Попов не накрыл Жемалетдинова, когда тот забивал второй гол "Локо". Но болгарин пытался исправиться. В составе "Ростова" он стал самым бьющим (6 ударов, попадание в перекладину и реализованный пенальти). Еременко не поймал свою игру. Не хватило Роману вдохновения, как в матче с ЦСКА. А начало, как и у всех в составе хозяев, было оптимистичным.
Хорен Байрамян - 3,0. Бактиёр Зайнутдинов - 3,0. Байрамян разочаровал. За 3 матча в 2020 году Хорен даже на шаг не приблизился к своему уровню осенней части чемпионата. Голевой обрез в игре с ЦСКА - из этой серии. Скромные действия против "Локомотива" - туда же. Таких серьезных ляпов не было, но от Байрамяна всегда ждут какого-нибудь эффекта. Зайнутдинов старался. По отборам он один из лучших в команде (3 - это больше, чем у Норманна). Но задача Зайнутдинова не отбирать, а создавать.
Элдор Шомуродов - 2,0. Герой матча первого круга домашнюю встречу провалил. Шомуродова Хеведес и Кверквелия держали вдвоем, подсказывая, передавая друг другу. Но раньше для форварда "Ростова" это не было проблемой. Теперь Шомуродов не справился. 3 удара в створ, но ни одного опасного. Слабо для бомбардира, от которого ждут голов.
Александр Саплинов, Александр Долгов - б/о.
"ЛОКОМОТИВ"
Гилерме - 4,0. Ни одной ошибки не совершил вратарь "Локомотива". Для Гилерме - это не такое и частое событие. Голкипер действовал хладнокровно в любой ситуации, даже когда "Ростов" задавил на первых минутах. 7 сэйвов, гол пропущен только с пенальти - по такому Гилерме вопросов о вызове в сборную не появится.
Владислав Игнатьев - 3,5. Мацей Рыбус - 3,0. Стартовое давление "Ростова" крайние защитники "Локо" проспали. Не прерывались ни прострелы, ни подачи, плохо поддерживались контратаки. Рыбус вообще должен был открывать счет, но с близкой дистанции не подобрал ногу и зарядил сильно мимо. Когда Крыховяк обеспечил комфортный счет, защитники немного успокоились, стали играть увереннее. Игнатьев - один из лидеров команды по отборам (4 успешных).
Соломон Кверквелия - 4,0. Бенедикт Хёведес - 4,0. Вдумайтесь в цифру - защитники "Локомотива" за матч совершили 30 выносов. 20 из них сделали игроки центра (11 - Хеведес, 9 - Кверквелия). У грузинского защитника еще 3 заблокированных удара и 2 перехвата, Хеведес совершил 3 удачных отбора. Давно болельщики "Локо" не испытывали некоторую гордость за игру в обороне. А стартовый навал "Ростова" - это не их вина, а полузащитников, которые не в состоянии были зацепиться за мяч. Кверквелия и Хеведес отдувались за всех. И сделали это весьма и весьма качественно.
Дмитрий Баринов - 2,5. Гжегож Крыховяк - 5,0. Невероятная игра от Крыховяка. Даже привезенный им пенальти не испортил впечатлений от перфоманса поляка. После 2 голов и голевой передачи Крыховяк мог делать все, что ему угодно. Он отпахал за всех. И за нападение (поляк утвердился в звании лучшего бомбардира команды, 9 голов), и за оборону (6 выносов, 100% успешность отборов). На его фоне Баринов смотрелся очень-очень слабо. Дмитрий в начале встречи выглядел, как начинающий геймер по фантастической случайности залетевший на серьезный кибер-турнир. Он пропускал всех, кто хотел дойти до штрафной "Локо". Когда Крыховяк сделал разницу, Баринов взял себя в руки. Но грязный фол против Норманна смазал все окончательно. Магкеев сейчас выглядит гораздо сильнее. Даже Семин сказал, что Станислава не хватало.
Рифат Жемалетдинов - 4,0. Алексей Миранчук - 4,0. Жоау Мариу - 3,5. Юрий Семин после матча отметил, что его команда имела преимущество в контратакующей игре. А создала это преимущество тройка атакующих полузащитников. Смело сыграл Жемалетдинов, которому удалось забить гол, ставший победным. Миранчук обстучал и штангу, и перекладину ростовских ворот. 3 успешных дриблинга, 4 передачи под удар - кажется, Алексей постепенно выходит из зимней спячки. На их фоне Жоау Мариу немного ушел в тень. Во-первых, португалец не реализовал достаточно хороший момент в первом тайме. Во-вторых, "физика" португальца по-прежнему подводит и выливается в пассивность в оборонительных действиях. А от этого страдает вся команда.
Эдер - 3,0. За мячи португальский нападающий цеплялся, но больше всех совершил потерь (8, как у Шоморудова). В матче с "Ростовом" Эдер решил показать себя в подыгрыше. Эксперимент форварда вышел провальным. Может, это только первый раз? Потом будет лучше?
Станислав Магкеев - 3,0. Брайан Идову - б/о. За отведенное время Магкеев успел сделать только 4 выноса. Но с задачей успокоить ситуацию в центре поля он справился.
Фото: официальный твиттер "Локомотива"