"Такое бывает в футболе, что играет одна команда, а забивает другая. Возможно, после первого мяча подсели психологически. Тяжело, когда у тебя ничего не залетает, а соперник забивает таким ударом. Можно говорить что угодно, но если "Ростов" и дальше будет играть так, как в начале игры, то все будет хорошо.
Заведет ли нас поражение? Команда и так была заведенной. Для нас главное и дальше продолжать играть в созидательный футбол, все остальное придет", — приводит слова Карпина пресс-служба "Ростова".
Ростовчане сегодня уступили на своём поле "Локомотиву" в матче 22-го тура РПЛ со счётом 1:3.
По итогам тура "Ростов" располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 38 очков.
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Карпин: если будем играть, как в начале матча, то все будет хорошо
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче 22-го тура РПЛ от "Локомотива" (1:3).
Фото: ФК "Ростов"
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