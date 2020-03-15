"Вилков должен был удалять Баринова за удар Норманна в шею, тут должен был вмешаться VAR. Но для Вилкова на поле это была жёлтая, а те, кто следит за повторами, вмешиваться не стали. То, что делает игрок «Локомотива», это не захват за шею, а удар. Плюс Норманн был на скорости, а Баринов шёл ему навстречу. Он не пытался играть в мяч, а ударил игрока "Ростова" в шею. Это должно караться красной карточкой. Но Баринов сам испугался того, что сделал", — цитирует Федотова "Чемпионат".
"Локомотив" сегодня одержал выездную победу над "Ростовом" (3:1) в 22-м туре чемпионата России по футболу.
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Арбитр Федотов: Вилков должен был удалять Баринова
Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод матча "Ростов" - "Локомотив", в котором Дмитрий Баринов получил "горчичник" за фол на Маттиасе Норманне.
Фото: "СЭ"
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