Месси вызван в сборную Аргентины на шестой для себя чемпионат мира

Лионель Месси сыграет на чемпионате мира 2026 года. 38-летний форвард вошёл в окончательную заявку сборной Аргентины на предстоящий турнир.

Для капитана аргентинской команды этот мундиаль станет уже шестым в карьере. Ранее Месси выступал на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.



Напомним, на прошлом мировом первенстве легендарный нападающий вместе со сборной Аргентины завоевал чемпионский титул. В финале турнира аргентинцы обыграли Францию.