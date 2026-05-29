Месси вызван в сборную Аргентины на шестой для себя чемпионат мира

Лионель Месси сыграет на чемпионате мира 2026 года. 38-летний форвард вошёл в окончательную заявку сборной Аргентины на предстоящий турнир.
Для капитана аргентинской команды этот мундиаль станет уже шестым в карьере. Ранее Месси выступал на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.

Напомним, на прошлом мировом первенстве легендарный нападающий вместе со сборной Аргентины завоевал чемпионский титул. В финале турнира аргентинцы обыграли Францию.

