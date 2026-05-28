Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Египет
1 - 0 1 0
РоссияЗавершен

После поражения от Египта сборную России наградили медалями

После товарищеского матча между сборными Египта и России в Каире состоялась церемония награждения.
Фото: РИА Новости
Российские футболисты получили серебряные медали после поражения со счётом 0:1.

Как сообщает "Матч ТВ", награждение прошло прямо на поле сразу после финального свистка.

Напомним, единственный мяч в этой встрече был забит во втором тайме.

Следующие товарищеские матчи команда Валерия Карпина проведёт против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится