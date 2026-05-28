Российские футболисты получили серебряные медали после поражения со счётом 0:1.
Как сообщает "Матч ТВ", награждение прошло прямо на поле сразу после финального свистка.
Напомним, единственный мяч в этой встрече был забит во втором тайме.
Следующие товарищеские матчи команда Валерия Карпина проведёт против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
После поражения от Египта сборную России наградили медалями
После товарищеского матча между сборными Египта и России в Каире состоялась церемония награждения.
