Товарищеские матчи. Сборные

Египет
1 - 0 1 0
РоссияЗавершен

"Тренерское поражение". Наумов отреагировал на матч сборной России с Египтом

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал Rusfootball.info поражение сборной России от команды Египта в товарищеском матче.
- Очень досадно, и, мне кажется, что это тренерское поражение. Неправильно выбран состав, выпал из игры Сергеев, очень плохо выглядели Батраков, Обляков и Кисляк. Когда строишь контратакующюю игру, ты играешь от обороны. У тебя должен быть четкий план, как это строить, но этого не было, - сказал Наумов.

Напомним, сборная России уступила Египту со счётом 0:1. Единственный гол в матче был забит во втором тайме.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

