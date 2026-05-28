Египет
Россия

Карпин - о поражении от Египта: все проблемы были от поля

Валерий Карпин подвёл итоги товарищеского поединка против Египта, в котором сборная России уступила со счётом 0:1.
Главный тренер национальной команды объяснил проблемы россиян непривычным качеством поля и мяча. По словам специалиста, в начале встречи сборная России выглядела не лучшим образом, однако затем игра выровнялась.

- Все проблемы были от поля. Привыкали к нему, привыкали к мячу. Это приводило к потерям. Первые 15 минут не впечатлили, потом была равная игра. И прессинг получался, и в атаке что-то начало получаться, - поделился наставник в эфире "Матч ТВ".

Также Карпин отметил, что после 60-й минуты российская команда начала уступать сопернику в интенсивности.

Следующие товарищеские встречи сборная России проведёт в июне против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

