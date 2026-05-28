Сперцян может перейти в топ-клуб Саудовской Аравии - источник

Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян летом может сменить чемпионат.

По информации агента Тимура Гурцкая, полузащитник находится в сфере интересов одного из ведущих клубов Саудовской Аравии. Отмечается, что футболиста устраивают предложенные личные условия. На данном этапе потенциальному покупателю осталось договориться с "Краснодаром" о сумме сделки.



Также сообщается, что владелец "быков" Сергей Галицкий не намерен удерживать игрока, если тот сам захочет продолжить карьеру в саудовском чемпионате.



В минувшем сезоне Сперцян был одним из самых результативных игроков чемпионата. Он провёл 42 матча во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и 18 голевыми передачами.