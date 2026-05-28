Бразилия рискует остаться без Неймара на ЧМ-2026

В сборной Бразилии пока не собираются исключать Неймара из заявки на чемпионат мира, несмотря на травму икроножной мышцы.
Нападающий продолжает восстановление, а окончательное решение по его участию в турнире примут после дополнительного обследования.

Как сообщает ESPN Brasil, повторная диагностика состояния футболиста запланирована на 12 июня. Именно её результаты станут ключевыми для тренерского штаба "селесао".

Если медики придут к выводу, что форвард не успеет восстановиться к старту турнира, Бразилия сможет заменить игрока до 13 июня. Согласно регламенту ФИФА, изменения в окончательной заявке разрешены не позднее чем за сутки до первого матча команды на чемпионате мира.

